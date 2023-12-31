مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأتوبيس بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل ركاب "ميكروباص"، وأتوبيس نقل عام، أمام قرية القباب الصغرى التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وأتوبيس نقل عام، نتج عنه وقوع إصابات.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، رفقة سيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الداودى الداودى على عيسى، 40 عاما، مقيم المنزلة، توفى فور وصوله، نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمه ونزيف، وإصابة كلا من : خاطر خاطر شلبى عوض، تاجر 68 عاما، مقيم مدينة المنزلة، مصاب بكدمة فى القدم اليمنى والكتف الأيسر، أم هاشم الأسمر محمد عبدالعزيز، ربة منزل، مقيمة المنزلة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، صفاء محمد أبو الحسن فرج، 38 عاما، ربه منزل، مقيمة الشرقية، مصابة كسر فى القدم اليسرى الأسمر الاسمر محمد، 49 عاما، مقيم المنزلة، مصاب بكسر فى القدم والساعد الأيسر، رحمة ماهر جوهر، 19 عاما، طالبة كلية حقوق، جروح متفرقة بالجسم، إبراهيم ياسر إبراهيم السيد، 20 عاما، مطالب كلية حقوق، مقيم المنزلة، مصاب بكسر فى القدمين، وائل فؤاد حمزة، 20 عاما، طالب كلية حقوق، مقيم المنزلة، مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، سماء طاهر عبداللطيف، 18 عاما، طالبة كلية حقوق، مقيمه المنزلة، مصابة، كير بالقدم اليسرى، حلمى حلمى محمد على، 55 عاما، عامل، مقيم المنزلة، مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف حاد، حسن حسن حسن رمضان، 45 عاما، سائق، مقيم المنزلة، مصاب بكدمات فى الظهر، أحمد محمد طه عماشة، 20 عاما، مصاب بكسر فى اليد اليمنى.

تم نقل المصابين لمستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم، وحفظ الجثمان فى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.