محافظ الغربية يفاجئ مخابز طنطا بجولة تفقدية للتأكد من جودة رغيف الخبز

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة على المخابز فى طنطا، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز فى الأوزان وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجارى والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الجولة، تابع المحافظ انتظام سير العمل داخل المخابز، وحرص على مراجعة وزن رغيف الخبز ومدى التزام الافران بالوزن والشهادات الصحية ونظافة المخابز، موجها مدير مديرية التموين بشن حمله مكبره على الأفران واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

والتقى "رحمي" المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضائهم عن جودة رغيف العيش، موجها بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين، موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الغربية ، خلال الجولة، على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.