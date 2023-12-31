محافظ الغربية يستجيب لمطالب 43 مواطنا ويسلم 15 عقد عمل

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، 43 مواطنا من أهالي المحافظة في ختام العام الميلادي2023، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته المستمرة بأهالي القرى والمراكز للاستجابة لكافة احتياجاتهم ومطالبهم، في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

وفي بداية اللقاء هنأ محافظ الغربية الأهالي بالعام الميلادي الجديد متمنيا لهم عام ملئ بالخير والسعاة وداعيا المولى -عز وجل- أن يكون عام رخاء وخير للمصريين، وأن يحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، ومشيرا إلى أن لقاءهم اليوم هو أفضل ما ينهي به عامه الميلادي ويستقبل به عامه الجديد ومضيفا أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وسلم محافظ الغربية 15 عقد عمل في عدد من الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وسلم 10 عقود عمل لذوي القدرات الخاصة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وتأهيل ذوي الهمم وتلبية متطلباتهم وتوفير حياة كريمة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لذوي الهمم، والدولة في عهده توليهم اهتماما كبيرا وغير مسبوق، وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل.

وكرم رحمي 17 فتاة بعد اجتيازهم دورة التدريب الخاصة بالخياطة، مؤكدا على أهمية مثل هذه التدريبات التي تستهدف تأهيل الشباب والفتيات وتدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة في مصر.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية ، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدإ التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.