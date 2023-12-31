اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس السيئ

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:06 م
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس السيئ استعداد المحافظة لمواجهة الأمطار
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيِّئ والأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وعلى فترات متقطعة.
 
وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.
 
وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.
 
يذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
 
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125






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