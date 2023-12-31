اليوم السابع
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لافروف: موسكو تدعم إجراءات مصر لدعم القضية الفلسطينية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:50 م
لافروف: موسكو تدعم إجراءات مصر لدعم القضية الفلسطينية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات

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أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا تدعو الحركات الفلسطينية إلى التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب وكالة سبوتنيك قال لافروف "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتبقى إحدى العقبات التي تعترض طريقها هي الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية".

وتابع: "نحن ندعم الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا، ولا سيما مصر والجزائر، بهدف حل هذه المشكلة. ومن جانبنا، فإننا نساعد أيضًا الأصدقاء الفلسطينيين على إيجاد حلول وقد قدمنا ​​لهم منصة روسية للاجتماعات، ونشجعهم على التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، يوضح لهم "خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية".

 







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لافروف

فلسطين

اسرائيل




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