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كبسولة × القانون.. أنواع الجرائم والعقوبات المقررة عليها.. اعرف التفاصيل

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:00 ص
كبسولة × القانون.. أنواع الجرائم والعقوبات المقررة عليها.. اعرف التفاصيل محكمة- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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طبقا لقانون العقوبات المصري وفقا لآخر تعديلاته فأن الجرائم 3 أنواع وهي الجنايات والجنح والمخالفات، طبقا لجرائم الباب الثاني من القانون.
 
بالنسبة للجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد، والسجن طبقا للمادة 10 من القانون.
 
وبالنسبة لجرائم الجنح حددتها المادة 11 من القانون، وعقوباتها تكون الحبس، والغرامة وأقصى غرامة لها 100 جنيه.
 
وبخصوص النوع الثالث من الجرائم هي "المخالفات"، والتي تكون الغرامة فيها لا تزيد عن 100 جنيه طبقا للمادة 12 من القانون.
 
 






قانون العقوبات

الجنايات

الجمح

أنواع الجرائم




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