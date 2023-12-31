كبسولة × القانون.. أنواع الجرائم والعقوبات المقررة عليها.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

طبقا لقانون العقوبات المصري وفقا لآخر تعديلاته فأن الجرائم 3 أنواع وهي الجنايات والجنح والمخالفات، طبقا لجرائم الباب الثاني من القانون.

بالنسبة للجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد، والسجن طبقا للمادة 10 من القانون.

وبالنسبة لجرائم الجنح حددتها المادة 11 من القانون، وعقوباتها تكون الحبس، والغرامة وأقصى غرامة لها 100 جنيه.

وبخصوص النوع الثالث من الجرائم هي "المخالفات"، والتي تكون الغرامة فيها لا تزيد عن 100 جنيه طبقا للمادة 12 من القانون.