فصل التيار الكهربائي غداً عن 5 قرى بمركز دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة كفر الشيخ، عن قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى في مركز دسوق غدًا الاثنين، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، حيث سيتم قطع الكهرباء عن قرى شابة ولاصيفر وفرامون والنوابجة وأبطو، لإجراء الأعمال اللازمة لصيانة الشبكة الكهربائية.

وأكدت شركة الكهرباء في كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهودها لتحسين جودة الخدمة وضمان استقرار التيار الكهربائي للمواطنين في تلك المناطق، كما أشارت إلى أنه تم تحديد هذا التوقيت خصيصًا لتقليل الإزعاج على المواطنين وتأثيرهم المحتمل.

وأهابت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، بالقرى المستهدفة بأعمال فصل التيار الكهربائي، توخي الحيطة والحذر خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، وتنصحهم بتأمين الأجهزة الحساسة وفصلها عن الكهرباء حتى يتجنبوا أي أضرار قد تحدث عند عودة التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة أنها تأسف عن أي إزعاج قد يحدث نتيجة لقطع التيار الكهربائي، وتعبر عن شكرها للتعاون والتفهم من قبل المواطنين في تلك القرى، خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمحال التجارية، وتدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي وحتى عودته مرة أخرى.