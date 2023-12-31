فاكسيرا للمصابين بمتحور كورونا الجديد: استمر فى العزل لمدة 10 أيام

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح " فاكسيرا "، إنه عند الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا JN.1 يجب تجنب الاختلاط كلما أمكن واستخدام الكمامة، كما يفضل العزل الذاتى مع استشارة الطبيب وعدم اللجوء للأدوية من تلقاء النفس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: استمر في العزل لمدة 10 أيام حتي لو كانت نتيجة المسحة سلبية ( في حالة تأكد الإصابة بعمل مسحة ).

