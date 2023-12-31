عمدة بيلجورود الروسية يدعو المواطنين للبقاء فى منازلهم بسبب تهديد صاروخى

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أصدر مكتب عمدة مقاطعة بيلجورود الروسية، اليوم /الأحد/ تحذيرا بشأن التهديد الصاروخى فى المدينة، داعيا المواطنين للبقاء فى منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ.

وجاء فى البيان - بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية- "مدينة بيلجورود خطر الصواريخ، ابقوا فى منازلكم إن أمكن، لا تقتربوا من النوافذ".



من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية نفذت ضربة بالغة الدقة بمراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية على فندق قصر خاركوف السابق، ردًا على الهجوم الأوكرانى على بيلجورود بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.



وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن فندق قصر خاركوف كان يؤوى نحو 200 شخص من المرتزقة الأجانب الذين كان من المفترض أن يشاركوا فى غارات على الأراضى الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة أكثر من 650 عسكريًا أوكرانيًا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة فى مناطق متفرقة فى نطاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، موضحة أنه تم اعتراض 14 صاروخًا لراجمات "هيمارس" و"أولخا"، وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية فى مناطق متفرقة.



وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم أنه تم نقل 25 مريضا فى حالة خطيرة بينهم ستة أطفال إلى مستشفيات موسكو بعدما أصيبوا فى بيلجورود نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية.



وقالت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا إن تسعة فرق تابعة لوكالتها تقدم أيضًا المساعدة للضحايا.



وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة بيلجورود والمنطقة المحيطة بها، ووفقا للبيانات الأخيرة، قُتل 24 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين ولحقت أضرار بعشرات المبانى السكنية والأعيان المدنية.