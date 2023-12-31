اليوم السابع
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ضبط 1090 "قاروصة" سجائر مجهولة المصدر فى مطروح

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:24 م
ضبط 1090 "قاروصة" سجائر مجهولة المصدر فى مطروح قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (مالك سوبر ماركت، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال قيادته سيارة "بدون رخصة قيادة" بدائرة قسم شرطة الضبعة مُحمل عليها (1090 قاروصة سجائر مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.






أمن مطروح

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اخبار الحوادث

سجائر




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