اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

شاب يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة فى غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:00 ص
شاب يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة فى غزة غزة- أرشيفية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة إسعاف تحولت إلى صالون حلاقة، بعد أن تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة.

وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلن يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 104 سيارات إسعاف، وتسبب فى خروجها عن الخدمة بشكل متعمد.

وأضاف أنه استهدف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.

وأعلن عن مقتل 21672 شخصا وإصابة 56165 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

 







غزة

الاحتلال

اسعاف

القصف على غزة



الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. استشهاد 21 ألفا و672 فلسطينيا وإصابة 56 ألفا و165 منذ بدء العدوان على غزة.. وارتفاع عدد ضحايا هجوم أوكرانيا على بيلجورود الروسية إلى 14 شخصا و108 مصابين

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:00 ص

بعد مناقشة معهد الأمن القومى الإسرائيلى تغطية اليوم السابع.. مانشيت "هولوكوست غزة" انتصار إعلامى مصرى للقضية الفلسطينية بامتياز.. وطلقة إعلامية اخترقت قلب إسرائيل.. وأسقطت ورقة التوت الأخلاقية للكيان الصهيونى

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:11 ص

أكثر من 25 شهيدا فى قصف لمنازل المواطنين جنوب ووسط قطاع غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة