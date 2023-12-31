شاب يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة فى غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة إسعاف تحولت إلى صالون حلاقة، بعد أن تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة.
من وسط المعاناة أهل غزة يصنعون الأمل— طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) December 30, 2023
مركبة إسعاف في غزة تحولت إلى صالون حلاقة بعد قصفها من قبل جيش الاحتلالhttps://t.co/lbUcjj9VEy#GenocideJoeBiden #Gaza_Genocide #CeasefireNOW pic.twitter.com/nqM7I5MhtK
وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلن يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 104 سيارات إسعاف، وتسبب فى خروجها عن الخدمة بشكل متعمد.
وأضاف أنه استهدف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.
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