شاب يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة فى غزة

أحمد علوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة إسعاف تحولت إلى صالون حلاقة، بعد أن تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة.

من وسط المعاناة أهل غزة يصنعون الأمل

مركبة إسعاف في غزة تحولت إلى صالون حلاقة بعد قصفها من قبل جيش الاحتلالhttps://t.co/lbUcjj9VEy#GenocideJoeBiden #Gaza_Genocide #CeasefireNOW pic.twitter.com/nqM7I5MhtK — طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) December 30, 2023

وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلن يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 104 سيارات إسعاف، وتسبب فى خروجها عن الخدمة بشكل متعمد.