ساحة أبو الحجاج الأقصرى تحتفل بالعام الجديد بشجرة الكريسماس.. صور وفيديو

وتوافد الأطفال على ساحة أبوالحجاج الأقصري للمشاركة في الأجواء بالملاهي والألعاب وشجرة الكريسماس ورسم وجوه الأطفال بالميدان.

فيما رصد اليوم السابع، فرحة طفلة على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وهى تحتفل بليلة رأس السنة الجديدة 2024 وترتدي ملابس بابا نويل وتلتقط أسرتها صورة تذكارية لها بجانب لافتة للعام الجديد.

وتزين كورنيش النيل بمحافظة الأقصر بنشر الأضواء والزينة المبهجة لتجميله أمام الضيوف احتفالا بقدوم ليالي العام الجديد.

وفي نفس السياق يقول محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه تعتبر الأقصر واحدة من أهم المدن الأثرية والسياحية التي يتوافد عليها المحتفلين بتلك الليالي والعشاق للشتاء الدافئ لقضاء إجازتهم في المدينة الأقدم في العالم، حيث تضم الأقصر معالم أثرية وسياحية تجذب القلوب لسياح العالم والسياحة الداخلية فى الموسم الشتوى.

ويضيف نائب محافظ الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التجهيز لاحتفالات العام الجديد بخطط متميزة لتحقيق جذب سياحي متنوع عبر خطط وحملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لكافة ميادين وشوارع المحافظة، موضحاً أنه تم العمل فى نشر أشجار الكريسماس والزينة بالشوارع بتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة، وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسي النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولي ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.