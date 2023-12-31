زراعة الغربية: انتهينا من زراعة 10700 فدان بالبنجر وجار حصر المحاصيل الشتوية

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المديرية انتهت من زراعة المساحة المستهدف زراعتها من محصول البنجر للموسم الجديد هذا العام، بكل عرواته، موضحا أنه تم زراعة 10700 فدانا بالبنجر موزعين على مراكز المحافظة.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تقوم حالياً بعمل حصر شامل للمحاصيل الشتوية التي تم زراعتها حتى الآن ومنها الفول البلدي والبرسيم وباقي المحاصيل الشتوية، من خلال الفرق التي تجوب مراكز المحافظة لحصر وتدقيق وتقفيل زمام الزراعات الشتوية بحيث تكون البيانات مدققة

وأشار أنه تم إزالة 756 حالة تعديات على الرقعة الزراعية، منها حالات قديمة وجديدة، في الفترة من 31 أكتوبر حتي الآن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.