"حلم الثراء السريع".. اعترافات مُثيرة لـ4 متهمين بالتنقيب عن الآثار

كتب أحمد حسنى

استمعت جهات التحقيق لـ4 متهمين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في محافظة الجيزة، بعد أن قررت النيابة حبس المتهيمن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمين اعترفوا بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بحظيرة ماشية مملوكة لأحد المتهمين في منطقة بولاق الدكرور، بهدف الثراء السريع، وعُثر بحوزتهم داخل المزرعة على حفرة "بداخلها مياه جوفية" والأدوات المستخدمة فـى الحفر، وبحوزة السيدة كمية من البخور.

كما اعترف مالك المزرعة بقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقي المتهمين أقواله.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.