جامعة المنوفية: محو أمية 5939 مواطنا وحصدهم المركز الـ6 على مستوى الجامعات

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، عن نجاح طلاب جامعة المنوفية في حصول 5939 مواطنا ومواطنة على دورة محو الأمية بدورة أكتوبر 2023، من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 72.737 مواطن ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارج المحافظة .

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حصلت علي المركز السادس على مستوى الجامعات الحكومية بدورة أكتوبر 2023، وفق البيان الإحصائي الذي اعدته الهيئة العامة لتعليم الكبار .

كما أشاد الدكتور أحمد القاصد بهذا الإنجاز، مثمنا الدور الإيجابي لطلاب الجامعة فى المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية الذي يأتي ضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة، ودعم جهود الدولة المصرية فى ظل توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، والتأكيد على محو الأمية كونها تمثل قضية قومية يجب مواجهتها والقضاء عليها.

ولفت "القاصد"، إلى أن الجامعة تعمل جاهدة علي تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب الجامعة للقيام بدورهم تجاه هذه القضية الهامة التى تأتى ضمن أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعة تجاه الوطن و توجهات وزارة التعليم العالي .

كما أضاف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، أن الجامعة من اوائل الجامعات التي شاركت فى مبادرة قرى بلا أمية، بالإضافة إلي مشاركة الطلاب فى القوافل المتكاملة التى نظمتها الجامعة لقرى المحافظة لمحو أمية الأهالى، موجها الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.