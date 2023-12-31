"تلمع مثل الذهب" مدينة شرم الشيخ تتجمل احتفالا برأس السنة الميلادية.. صور

"تلمع مثل الذهب".. هكذا وصف السائحون من مختلف جنسيات العالم مدينة شرم الشيخ، بعدما أنهت استعداداتها لاستقبال أعياد رأس السنة الميلادية 2024، وتداولوا صورها بعد تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وسط حالة من البهجة والسحر سادت فى مختلف أرجاء المدينة.

وتحولت الفنادق ومنتجعاتها وميادينها إلى مواقع ديكورية مميزة والتى تنافست فى جمالها مع بلدان أوروبية وأقبل المواطنون والسياح من زوار المدينة على التقاط الصور التذكارية فى تلك الأماكن لتخليد استقبالهم للعام الجديد عاصمة السياحة العالمية.

وتزينت مدينة شرم الشيخ لاستقبال الكريسماس وأعياد الميلاد ورأس السنة لاستقبال عام 2024 وقد ملأت المجسمات العملاقة لبابا نويل وعربات أعياد الميلاد ومجسمات عام 2024 واشكال الحيوانات.

وعلقت الفنادق الزينات والأضواء فوق الأشجار والنخيل ومداخل الفنادق وأعدت البرامج والحفلات لاستقبال موسم الكريسماس الذى يعتبر موسم سياحى جيد لارتفاع الحجوزات والإشغالات والسياحية لما تتمتع به شرم الشيخ من طقس دافئ فى فصل الشتاء.

ورصد اليوم السابع، استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال موسم الكريسماس بالزينات والأنوار والمجسمات المضيئة وسط انتعاش الحركة السياحية بشرم الشيخ.

وقال سمير رشوان الخبير السياحى، إن سياح أوروبا يفضلون قضاء الكريسماس فى شرم الشيخ والغردقة، نتيجة الدفء والطقس المعتدل الذى تشهده مدينة شرم الشيخ خلال الشتاء، مضيفا أن أجواء الكريسماس بشرم الشيخ رائعة.

وفى سياق متصل قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات مدينة شرم الشيخ للاستقبال السائحين والزائرين للاحتفال بأعياد الكريسماس واستقبال عام ميلادى جديد 2024.

وتفقد المحافظ عددا من الميادين وأعمال التجميل والإنارة بها يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ.

وأكد محافظة جنوب سيناء، استعداد شرم الشيخ وباقى المدن السياحية بالمحافظة لاستقبال احتفالات الكريسماس والعام الميلادى الجديد حيث وضعت أشجار الكريسماس وبعض الأشكال الأخرى المضيئة بالميادين الرئيسية والطرق وأمام الفنادق.

وأكد فودة، متابعة الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى ونشر البهجة واستقبال جميع الزائرين من مختلف الجنسيات استعدادا للكريسماس والعام الميلادى الجديد.

وقد شهدت مدينة شرم الشيخ تدفق سياحى كبير وحجوزات سياحية جديدة من مختلف الجنسيات لقضاء اعياد الكريسماس بمنتجعات شرم الشيخ ودهب.