تعرف على تفاصيل قرار المركزى بإعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية

كتب أحمد يعقوب

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.