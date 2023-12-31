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تعرف على تفاصيل قرار المركزى بإعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:34 م
تعرف على تفاصيل قرار المركزى بإعفاء الأفراد من رسوم التحويلات المالية البنك المركزى ارشيف
كتب أحمد يعقوب

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أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.  

 
- القرار يشمل التحويلات المالية من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصرى.
 
- الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بـ خدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باى.
 
- القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024
 
- تأتى فى إطار  جهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
 
- تساهم القرارات فى إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت.
 
- تدعم القرارات التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

 







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