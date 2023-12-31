تعرف على إجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية بأسهل طريقة

وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط ليتم من خلالها استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك الدراجات، لكى يتم استخراج رخص لهم، ومنها:
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
- إجراء اختبار عملى على القيادة.
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
-تجهيز 4 صور شمسية.
-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
-نموذج الاختبار الشفوى.
-نموذج الاختبار العملى.
-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
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