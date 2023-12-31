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تعرف على إجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية بأسهل طريقة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 01:00 ص
تعرف على إجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية بأسهل طريقة وحدة مرور- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط ليتم من خلالها استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك الدراجات، لكى يتم استخراج رخص لهم، ومنها:
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
 
- إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
-إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
-تجهيز 4 صور شمسية.
 
-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
-نموذج الاختبار الشفوى.
 
-نموذج الاختبار العملى.
 
-تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.






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