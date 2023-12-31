تعرف على أهم القواعد الخاصة بقيادة السيارات

كتبت : أماني سمير

يجب علي كل قائد سيارة ان يكون ملم بأهم القواعد الخاصة بالسير تجنبا للتصادمات والحوادث ويقدم اليوم السابع أهم هذه القواعد وهي كالآتي :

أولا : يجب على قائد السيارة أن يلزم أقصى الجانب الايمن للطريق أثناء السير وعلى الاخص إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الاقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق .

ثانيا : عندما تكون الرؤية فى الطريق غير كافيه

فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من الاتجاه المضاد

يجب انحراف مركبته إلى طريق آخر يقع إلى يمينه منعا للتصادم .

ثالثا : يجب التأكد من إعطاء أشارات بوضوح قبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بوسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الإتجاه الموجودة بالسيارة وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائما طوال مدة الحركة .

رابعا : يجب عدم الاقتراب من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذى الإتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره أما فى الطريق ذى الإتجاه الواحد فعليه أن ينتظم فى أقصى اليسار .

خامسا : يجب علي قائد السيارة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى .

سادسا : يجب أت يكون التخطى من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أى عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطى حتى إتمامها

سابعا : لا يجوز إستعمال أجهزة التنبيه إلا فى حالة الضرورة لتنبيه مستعملى الطريق لإقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتى متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه

ثامنا : يلتزم كل من يدخل السيارة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر

تاسعا : يجب على مستعملى الطريق الإنتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الإقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها مع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطى الحواجز عند وجودها .وفى حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول فى تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية فى التقاطع أو تقترب منه ، ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة ، وإذا إضطرت إحدى السيارات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف

عاشرا : على قائدى السيارات وغيرها من مستعملى الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة ( كالإطفاء والإسعاف والدفاع المدنى والشرطة ) أثناء تحركها متجهة للقيام لخدمة طارئة عاجلة ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام خاصة بها ، ويجب على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ، وألا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه .