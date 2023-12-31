تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.18% خلال جلسات شهر ديسمبر

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 82.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 8%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 1%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.478 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 5.9%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 843.1 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 28.9 مليار ورقة منفذة على 2.553 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 927.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 31.9 مليار ورقة منفذة على 2.771 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.03% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.97%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 46.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 4.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 918.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 24.6 مليار جنيه، بحجم تداول 15.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 71.3 مليار جنيه بحجم تداول 19.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2 مليون عملية.