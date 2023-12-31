اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يقرر استبعاد نتنياهو من لائحة التهانى بالعام الجديد

الأحد، 31 ديسمبر 2023 09:56 ص
بوتين يقرر استبعاد نتنياهو من لائحة التهانى بالعام الجديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من قائمة الزعماء الذين تلقوا تهانيه بمناسبة حلول العام الجديد، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

يأتي قرار بوتين في ظل تصاعد حدة التوترات بين الزعيمين، خاصة بعد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستضافة موسكو وفدا من حركة حماس التي تسعى إسرائيل للقضاء عليها.

وأرسل الرئيس الروسي التهاني لأكثر من 30 زعيما وشخصية سياسية حول العالم، لكن للمرة الأولى في سنوات ولايته قرر استثناء نتنياهو من هذه اللائحة.

ويأتي هذا الإجراء بعد مكالمة هاتفية "حادة" استمرت 50 دقيقة بين الزعيمين قبل 3 أسابيع، وصف فيها بوتين هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة بأنها "مذبحة".

 







روسيا

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غزة

اسرائيل




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