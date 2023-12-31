بوتين فى خطاب رأس السنة: "لن نتراجع أبداً"

وكالات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الكرملين تهنئته التقليدية إلى المواطنين الروس بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال في خطابه بمناسبة رأس السنة الميلادية، أن بلاده "لن تتراجع أبداً".

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف بوتين: "أثبتنا مراراً أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات، وأننا لن نتراجع أبداً لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا"، دون أن يشير صراحة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار إلى أنه في عام 2023 الماضي، دافعت روسيا بقوة عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها. وذكر أن الأمر الرئيسي الذي وحد ويوحد الروس، هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.

وقال بوتين: "نحن ندرك بشكل تام وواضح أن الكثير يرتبط بمدى اعتمادنا على أنفسنا في هذه الفترة، وعلى تفكيرنا بما هو أفضل، وعلى رغبتنا في دعم بعضنا البعض بالقول والفعل. لقد أدى العمل من أجل الصالح العام إلى توحيد المجتمع. نحن متحدون في أفكارنا، وفي العمل وفي القتال. نحن نظهر أهم سمات الشعب الروسي: التضامن والرحمة والصمود".