بوتين: الشعب الروسى متحد فى الفكر والعمل والقتال

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الشعب الروسى متحد فى الفكر والعمل والقتال، واصفا العسكريين الروس المشاركين فى العملية العسكرية فى أوكرانيا بالأبطال.

وقال بوتين - فى كلمته بمناسبة العام الجديد اليوم /الأحد/- "إن أفضل ضمان لمستقبل البلاد هو حقيقة أن الروس متحدون ونحن بلد واحد، وعائلة واحدة كبيرة تضمن التنمية الواثقة للوطن، ورفاهية مواطنينا، وسنصبح أقوى ونحن معًا، وهذا هو ضمان مستقبل روسيا".



وأضاف أن روسيا قادرة على حل أصعب المشاكل ولن تتراجع أبدا، مشددا على أنه لا شيء يمكن أن يثير الانقسام بين شعب روسيا، معربا عن اقتناعه بأن العمل من أجل الصالح العام والمجتمع الروسي.