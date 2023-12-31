بريطانيا: ارتفاع متوسط خسائر روسيا بأوكرانيا بنحو 300 حالة يوميا

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن متوسط العدد اليومي للخسائر الروسية، من حيث القتلى والجرحى، ارتفع في أوكرانيا في 2023 بنحو 300 حالة يوميا مقارنة بعام 2022.

وأضافت الوزارة - في آخر تحديث استخباراتي لها وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم /الأحد/ - أن "الزيادة في المتوسطات اليومية، تعكس بشكل شبه مؤكد تدهور القوات الروسية وانتقالها إلى جيش جماعي أقل جودة وكمية كبيرة منذ "التعبئة الجزئية" لجنود الاحتياط في سبتمبر 2022"، وفق قولها.

ووفقاً لمحللين، رجحت الوزارة، أن يستغرق الأمر من روسيا ما بين خمس إلى عشر سنوات لإعادة بناء مجموعة من الوحدات العسكرية المدربة تدريباً عالياً ومتمتعة بخبرة كبيرة .. مشيرة إلى أنه إذا استمرت الخسائر بالمعدل الحالي خلال العام المقبل ستكون روسيا، بحلول عام 2025، قد تكبدت أكثر من نصف مليون جندي قتلوا وجرحوا على مدى ثلاث سنوات من الحرب.