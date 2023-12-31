الوقاية من النوبات القلبية.. أعشاب لحماية قلبك في الشتاء

كتبت إيناس البنا

ترتفع حالات الإصابة بالنوبات القلبية في فصل الشتاء، ومع ذلك، يمكن الحد من هذا الخطر بالأعشاب الطبيعية، والتي نعرضها فيما يلي وفقًا لموقع "onlymyhealth"، حيث يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة قلبك خلال فصل الشتاء:

الكركم

يأتي الكركم مليئًا بالكركمين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، الكركمين الموجود في الكركم يحمي القلب من التلف، أيضا شاي الكركم مفيد أيضًا لفقدان الوزن، وهو عامل خطر آخر للإصابة بالنوبات القلبية. الزنجبيل يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحسن الدورة الدموية. القرفة القرفة هي عنصر رائع لقلبك، تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب، كما أن لديها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

الريحان غني بالمواد المضادة للأكسدة، التي تحمي القلب من التلف، كما أن لديها خصائص مضادة للالتهابات وخفض الكولسترول، يمكنك إضافة هذه العشبة إلى نظامك الغذائي على شكل شاي، أو يمكنك أيضًا تناول اثنين من أوراق الريحان مع العسل كل صباح.

الحلبة

مثل العديد من الأعشاب والتوابل الأخرى، تتمتع الحلبة بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وكلاهما قد يقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب، كما أنه يساعد على التحكم في كمية الدهون، مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية، في الدمن وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة باللويحات التي تضيق الشرايين وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.