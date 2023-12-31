الهلال الأحمر الفلسطيني: قطاع غزة يواجه انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه انتشارا كبيرا للأوبئة والأمراض المزمنة في مناطق عديدة.

وأضاف الدكتور عبد الجليل حنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخل هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن الطواقم الطبية تعمل في مستشفيات ميدانية جنوب قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.