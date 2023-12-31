الكويت ستشهد خلال الأيام القادمة تشكيل الحكومة الـ 43 على مدار 61 عاما

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ستشهد دولة الكويت خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل الحكومة الـ 43 منذ الـ 61 عاما لتكون مسيرة الحياة السياسية فيها بداية من يناير عام 1962 فى عهد الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح وحتى عهد أمير الكويت الحالى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وعقد أمير الكويت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مشاورات مع رئيس مجلس الأمة الكويتى الحالى أحمد السعدون وعدد من روؤساء مجلس الوزراء الكويتى السابقين وذلك فى إطار التباحث لتشكيل الحكومة الجديدة لدولة الكويت.



وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الصباح تقدم لأمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح بخطاب إستقالة الحكومة عقب تأدية الأمير اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتى يوم /الأربعاء/ قبل الماضي، حيث تم تكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.



ومع عام 1962 وخلال عهد أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحكومة الأولى سميت (الحكومة الانتقالية) وشكلت فى 17 يناير 1962 وترأسها أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا من بينها ثلاثة أعضاء من المنتخبين فى المجلس التأسيسى وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور للبلاد واستمرت حتى 27 يناير 1963 حين انتهت مهمتها وتشكلت الحكومة الثانية فى 28 يناير 1963 برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه وضمت 15 وزيرا واستمرت حتى 5 ديسمبر 1964.



وفى 6 ديسمبر 1964 تشكلت الحكومة الثالثة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم أربعة وزراء منتخبين وهى الحكومة الأقصر عمرا فى تاريخ الحكومات الكويتية إذ استمرت حتى 2 يناير 1965 بعد تشكيلها بـ28 يوما لعدم نيلها ثقة مجلس الأمة نتيجة وجود خطأ فى اختيار بعض الوزراء يتعارض مع نص المادة 131 من الدستور الكويتي.



وتشكلت الحكومة الرابعة فى 3 يناير 1965 برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وضمت 13 وزيرا منهم اثنان بالانتخاب واستمرت فى ممارسة عملها حتى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح فى نوفمبر من العام نفسه مما استدعى انتهاء عمل الحكومة فى 3 ديسمبر 1965.



وفى عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح بعد تولى الشيخ صباح السالم الصباح مقاليد الحكم فى الكويت تشكلت الحكومة الخامسة فى 4 ديسمبر 1965 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة وانتهى عملها فى 3 فبراير 1967 حين قدمت استقالتها دستوريا فى 28 يناير 1967 بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعى تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.



وتشكلت الحكومة السادسة فى 4 فبراير 1967 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 14 وزيرا منهم ثلاثة وزراء من نواب مجلس الأمة واستمرت فى اداء عملها حتى 1 فبراير 1971 بعدما تقدمت فى 26 يناير 1971 باستقالتها طبقا للدستور تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.



واتسمت الحكومة السابعة أيضا بالاستقرار فى العمل واستكمال المدة القانونية المحددة بأربع سنوات إذ تشكلت فى 2 فبراير 1971 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا منهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت حتى 8 فبراير 1975 بعدما قدمت فى 1 فبراير من العام نفسه استقالتها بعد استكمال مجلس الأمة فصله التشريعى وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.



وفى 9 فبراير 1975 تشكلت الحكومة الثامنة برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 5 سبتمبر 1976 ، حيث صدر مرسوم أميرى فى أغسطس من العام نفسه بحل مجلس الأمة حلا غير دستورى نتيجة تأزم العلاقة بين المجلس والحكومة.



وتشكلت الحكومة التاسعة خلال فترة حل مجلس الأمة فى 6 سبتمبر 1976 برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 18 وزيرا لكن بسبب وفاة أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح فى 31 ديسمبر 1977 وتولى سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء انذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح مقاليد الحكم فى الكويت وانتهى عمل هذه الحكومة فى 15 فبراير 1978 بعد ان قدمت استقالتها فى 22 يناير 1978.



وبدأت الحكومة الكويتية الـ 10 مهام أعمالها فى 16 فبراير 1978 برئاسة ولى العهد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 18 وزيرا واستمرت حتى 3 مارس 1981 ، حيث استقالت الحكومة دستوريا فى 24 فبراير 1981 بعد عودة الحياة النيابية للكويت بإعلان إجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.



أما الحكومة الـ 11 فتشكلت فى 4 مارس 1981 برئاسة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت حتى 2 مارس 1985 حين قدمت استقالتها فى 23 فبراير 1985 تمهيدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة الجديد.



وشكلت الحكومة 12 فى 3 مارس 1985 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم اثنان من نواب مجلس الأمة ولم يستمر عمرها سوى 16 شهرا إذ استقالت فى 11 يوليو 1986 عقب حل مجلس الأمة فى ذلك العام.



وفى 12 يوليو 1986 تشكلت الحكومة 13 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 21 وزيرا حيث استحدثت 5 وزارات جديدة واستمرت فى عملها حتى 19 يونيو 1990 حين تقدمت باستقالتها بعد انتهاء انتخابات المجلس الوطنى وإعلان تشكيل المجلس الجديد وتشكلت الحكومة الرابعة عشرة فى 20 يونيو 1990 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 22 وزيرا.



ومع تعرض الكويت لمحنة الغزو العراقى فى الثانى من أغسطس من العام نفسه فقد استمرت هذه الحكومة فى القيام بأعمالها من مدينة الطائف السعودية حتى تحرير الكويت حيث تقدمت الحكومة باستقالتها فى 19 أبريل 1991 تمهيدا لبدء مرحلة إعادة الإعمار.



وبعد التحرير شكلت الحكومة 15 (الحكومة الأولى بعد التحرير) أو كما يطلق عليها حكومة إعادة البناء والتعمير فى 20 أبريل 1991 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 20 وزيرا واستمرت فى أداء عملها حتى 16 أكتوبر 1992 عندما تقدمت باستقالتها تمهيدا لعودة العمل بالدستور وعودة الحياة النيابية ممثلة بانتخابات مجلس الأمة الجديد كما تشكلت الحكومة الـ 16 فى 17 أكتوبر 1992 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم ستة من نواب مجلس الأمة واستمرت حتى 14 أكتوبر 1996 بعد انتهاء الفصل التشريعى لمجلس الأمة وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.



وفى 15 أكتوبر عام 1996 تشكلت الحكومة السابعة عشرة برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا منهم أربعة من نواب مجلس الامة وتقدمت باستقالتها فى 21 مارس 1998 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر تقديم ثلاثة من النواب استجوابا لوزير الإعلام الكويتى آنذاك الشيخ سعود ناصر الصباح ومن ثم التقدم بطلب طرح الثقة.



وتشكلت الحكومة الثامنة عشرة فى 22 مارس 1998 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 14 وزيرا بينهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 4 يوليو 1999 بعد صدور المرسوم الأميرى رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة.



فى 13 يوليو 1999 تشكلت الحكومة الـ 19 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة الكويتى وتقدمت باستقالتها فى 29 يناير 2001 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة بعد تقدم أحد النواب بطلب استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور سعد الهاشل.



وتشكلت الحكومة العشرون فى 14 فبراير 2001 برئاسة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح لكنه لم يتمكن لظروفه الصحية التى استدعت سفره إلى الخارج من تشكيل الحكومة فتولى هذه المهمة للمرة الأولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى اختار 15 وزيرا منهم ثلاثة من نواب مجلس الأمة واستمرت هذه الحكومة فى أداء أعمالها حتى 13 يوليو 2003 بعدما تقدمت باستقالتها فى 6 يوليو 2003 نتيجة استكمال مجلس الأمة مدته الدستورية وتمهيدا لانتخابات المجلس الجديد.



وفى 14 يوليو 2003 تشكلت الحكومة الـ21 برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى تولى رئاستها بسبب مرض الشيخ سعد العبدالله الصباح ما استدعى للمرة الأولى الفصل بين منصبى ولاية العهد ورئاسة الحكومة وضمت تلك الحكومة 15 وزيرا بينهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت فى أداء مهامها حتى 8 فبراير 2006 إذ تقدمت باستقالتها فى 30 يناير من العام نفسه إثر وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.



وفى عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تشكلت الحكومة الـ 22 فى 9 فبراير 2006 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وانتهت أعمالها فى 9 يوليو من العام نفسه نتيجة حل مجلس الأمة.

وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تشكلت الحكومة 23 فى 10 يوليو 2006 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وقدمت استقالتها فى 4 مارس 2007 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذى أفضى الى طلب طرح الثقة.



وفى 25 مارس 2007 تشكلت الحكومة الـ 24 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 19 مايو 2008 بعد حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية جديدة.



وتشكلت الحكومة الخامسة والعشرون فى 28 مايو 2008 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الامة لكنها تقدمت فى 25 نوفمبر 2008 باستقالتها بعد تقدم مجموعة من النواب بطلب استجواب رئيس الحكومة وقد قبل أمير الكويت الاستقالة واستمرت الحكومة فى تصريف أعمالها حتى 11 يناير 2009.



وفى 12 يناير 2009 تشكلت الحكومة الـ26 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها 16 مارس 2009 نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة الذى تم على إثره حل المجلس واستمرت فى تصريف العاجل من الأمور حتى 28 مايو 2009

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وتشكلت الحكومة 27 فى 29 مايو 2009 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها وقبلت فى 31 مارس 2011 بعد تزايد الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء الكويتى من أعضاء مجلس الأمة واستمرت فى تصريف العاجل من الأمور حتى 7 مايو 2011.



وفى 8 مايو 2011 تشكلت الحكومة الـ 28 برئاسة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 28 نوفمبر من العام نفسه نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة للعديد من الاستجوابات ومن ثم حل مجلس الأمة.



وتشكلت الحكومة الـ 29 فى 13 ديسمبر 2011 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وهى الحكومة الأولى له وتعد ضمن نطاق حكومة (تصريف الأعمال) حيث عهد إليها خلال عمرها القصير الذى لم يتجاوز شهرين مهمة تصريف العاجل من أمور الدولة والإشراف على عملية سير الانتخابات البرلمانية وضمت 10 وزراء وانتهت أعمالها فى 13 فبراير 2012.



وفى 14 فبراير 2012 تشكلت الحكومة 30 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وعلى عكس الحكومات السابقة فقد انتهت هذه الحكومة نتيجة حكم من المحكمة الدستورية الكويتية قضى بإبطال عملية الانتخابات البرلمانية وعدم صحة عضوية من فاز فيها وعودة مجلس الأمة المنحل لممارسة أعماله بقوة الدستور ما أدى إلى استقالة الحكومة وانتهاء مهامها فى 18 يوليو 2012.



وتشكلت الحكومة 31 فى 19 يوليو 2012 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 13 وزيرا وانتهت أعمالها فى 10 ديسمبر 2012 بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقدها ومن ثم صدور مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.



وفى 11 ديسمبر 2012 تشكلت الحكومة 32 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر تقريبا إذ صدر فى 16 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية الذى قضى ببطلان عملية الانتخابات البرلمانية التى جرت فى ديسمبر 2012 استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم إعادة الانتخابات البرلمانية فى 27 يوليو 2013 ، ثم تقدمت الحكومة باستقالتها فى اليوم التالى لإعلان نتائج الانتخابات.



وتشكلت الحكومة 33 فى 4 أغسطس 2013 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 28 نوفمبر 2016.



وفى 10 ديسمبر 2016 تشكلت الحكومة 34 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت الحكومة باستقالتها فى 30 نوفمبر 2017 بعد تأزم العلاقة بين السلطتين عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة استجوابات لعدد من الوزراء.



وتشكلت الحكومة 35 فى 11 ديسمبر 2017 برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها فى 14 نوفمبر 2019 بعد استقالة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان عقب استجوابها وبعد تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح إثر استجواب مقدم أحد النواب.



وفى 17 ديسمبر عام 2019 تشكلت الحكومة 36 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذى تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى وضمت 15 وزيرا اثنان منهم من نواب مجلس الأمة وشهدت دخول ثلاث نساء إلى التشكيلة الحكومية.



وفى عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تشكلت الحكومة 37 فى 14 ديسمبر عام 2020 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا منهم 10 وزراء جدد فيما قبلت استقالتها فى 18 يناير عام 2021 على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور.

وتشكلت الحكومة الـ38 فى الثانى من مارس عام 2021 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا فيما قبل أمير الكويت استقالتها فى 18 نوفمبر الماضى على أن تستمر بتصريف الموضوعات العاجلة.



وفى 28 ديسمبر 2021 صدر أمر أميرى بتشكيل الحكومة الجديدة 39 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا فيما قبلت استقالتها فى 10 مارس 2022 وصدور أمر أميرى يقضى بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور وفى الأول من أغسطس 2020 صدر مرسوم أميرى كويتى بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح بتشكيل الحكومة الـ40 الجديدة وفى 16 من أكتوبر 2022 أعلن مركز التواصل الحكومى التابع لمجلس الوزراء الكويتى صدور مرسوم أميرى بإعادة تشكيل الحكومة 41 الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الصباح، كما تم تكليف الشيخ أحمد نواف فى مارس 2023 بتشيل الحكومة الـ 42 .