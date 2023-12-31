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القاهرة الإخبارية: 8 شهداء جراء قصف منازل سكنية بمخيم المغازى وسط قطاع غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 09:49 ص
القاهرة الإخبارية: 8 شهداء جراء قصف منازل سكنية بمخيم المغازى وسط قطاع غزة شهداء غزة
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 8 شهداء جراء قصف منازل سكنية بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفيات مستشفيات فى مخيم نور شمس طولكرم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 

 







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