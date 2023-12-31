اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين: استمرار تزايد الإصابات الناجمة عن انفجارات الألعاب النارية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:40 ص
الفلبين: استمرار تزايد الإصابات الناجمة عن انفجارات الألعاب النارية شرطة الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السلطات الفلبينية ، اليوم الأحد ، ارتفاع حصيلة المصابين جراء استخدام الألعاب النارية الخطرة في البلاد احتفالا بالعام الجديد إلى 115 مصابا، معربة عن قلقها من استمرار الأعداد في الارتفاع. 

وتابعت الوزارة أن الإصابات سجلت في مختلف مناطق البلاد بما فيها العاصمة مانيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة تشمل فقط الحالات المسجلة في المستشفيات الحكومية ولا تشمل معلومات عن الحالات التي توجهت إلى عيادات خاصة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.

وكانت السلطات أعلنت حالة التأهب فى المستشفيات حتى 4 من يناير المقبل فى ظل توقعات بتدفق المزيد من المصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.

وكانت السلطات حذرت المواطنين من استخدام الألعاب النارية القانونية وغير القانونية نظرا لخطورتها، وطالبتهم بترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.

 







الفلبين

الألعاب النارية

مانيلا

احتفالات العام الجديد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة