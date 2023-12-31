الشرطة تؤمن احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

فعلت أجهزة وزارة الداخلية الخطة الأمنية الخاصة بتأمين إحتفالات المواطنين بالعام الجديد بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المحاور والميادين وبمحيط المنشآت الهامة ودور العبادة، وإستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الإرتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية ، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية .. فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الإستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات ، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.. بما يحقق أمن المواطنين.ولحل مشاكل الزحام في مكاتب توثيق الشهر العقاري تم التوسع في انشاء مكاتب جديدة داخل الأندية الاجتماعية والمولات التجارية وفى المناطق ذات الكثافات العالية بالسكان، كما تم تشغيل عدد كبير من المكاتب فترات صباحية ومسائية من 9 صباحا إلى 9 مساء، والدفع بسيارات مجهزة لتسهيل على المواطنين في تلقى خدمات التوثيق وتخفيف الزحام عن المكاتب الثابتة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لإستقبال إحتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لعام 2024م.