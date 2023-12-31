اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ..

الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار مخفضة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 07:03 م
الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار مخفضة السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة خير مزارعنا لاهالينا بجودة عالية وبأسعار تنافسية واحتفالا باعياد الميلاد المجيد تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية .
 
وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة خير مزارعنا لاهالينا والمنافذ، إنه تم ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30% من خلال 261 منفذ ثابت منتشرين في جميع أنحاء الجمهوريه و33 منفذ متحرك  تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
 
وأكد صالح أن المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة بـ18 منفذا متحركا لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنيها الكرتونة للبيض الأحمر والأبيض.
 
وأكد "صالح" أن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية، مشيدا بقرار دولة رئيس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع الإستراتيجية حمايه للمواطن ورفع العبء عن كاهله موضحا ان مبادره خير مزارعنا لاهالينا مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.






الزراعة

البيض

السلع الغذائية

خير مزارعنا لاهالينا




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