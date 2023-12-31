الرئيس السيسى مهنئًا بالعام الميلادى الجديد: أرجو الله أن يحمل بشائر السلام والخير والازدهار

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، راجياً من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. كل عام وأنتم بخير.
الرئيس السيسى مهنئًا بالعام الميلادى الجديد: أرجو الله أن يحمل بشائر السلام والخير والازدهارالأحد، 31 ديسمبر 2023 10:29 م
الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة