اليوم السابع
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الرئيس السيسى مهنئًا بالعام الميلادى الجديد: أرجو الله أن يحمل بشائر السلام والخير والازدهار

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:29 م
الرئيس السيسى مهنئًا بالعام الميلادى الجديد: أرجو الله أن يحمل بشائر السلام والخير والازدهار الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وجميع شعوب العالم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، راجياً من الله عز وجل أن يحمل العام الجديد بشائر السلام والخير والازدهار، وأن يكون عام أمان واستقرار ورخاء لمصر والوطن العربي، وأن تنعم الإنسانية كلها خلاله بالسلام والمحبة. كل عام وأنتم بخير.






السيسي

الرئيس السيسي

العام الجديد

2024

تهنئة الرئيس

عاجل




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