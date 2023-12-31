اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 07:37 م
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الحوثيون: مقتل وفقد 10 من قواتنا في هجوم أمريكي على 3 زوارق بالبحر الأحمر

الأحد، 31 ديسمبر 2023 06:56 م
الحوثيون: مقتل وفقد 10 من قواتنا في هجوم أمريكي على 3 زوارق بالبحر الأحمر سفينة إسرائيلية تحت سيطرة الحوثيين
كتب محمد شرقاوى

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قال الحوثيون إنه تم مقتل وفقد 10 من قواتنا بعد هجوم للقوات الأمريكية على 3 زوارق لنا في البحر الأحمر. 

وأضاف الحوثيون وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارقنا في البحر الأحمر.







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