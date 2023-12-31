الحوثيون: مقتل وفقد 10 من قواتنا في هجوم أمريكي على 3 زوارق بالبحر الأحمر

قال الحوثيون إنه تم مقتل وفقد 10 من قواتنا بعد هجوم للقوات الأمريكية على 3 زوارق لنا في البحر الأحمر.
وأضاف الحوثيون وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارقنا في البحر الأحمر.
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قال الحوثيون إنه تم مقتل وفقد 10 من قواتنا بعد هجوم للقوات الأمريكية على 3 زوارق لنا في البحر الأحمر.
وأضاف الحوثيون وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارقنا في البحر الأحمر.
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