الجيش الروسي يحصل على درونات "Hortensia" المطوّرة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" أن وحدات من الجيش الروسي تسلّمت دفعة من درونات "Hortensia" المطوّرة.

وجاء في منشور للصحيفة:"حصلت قوات الاستطلاع التابعة لمجموعة فوستوك في الجيش الروسي على دفعة من درونات Hortensia 10 المطوّرة، وهذه الطائرات زوّدت بأجهزة تصوير حراري تمكن من استخدامها في عمليات الاستطلاع الليلي. قام بتسليم هذه الدرونات أعضاء المنظمة العامة للمحاربين القدامى في مدينة نوفوتشركاسك".

ومن جهتها أشارت الشركة المصنعة للدرونات المذكورة لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الدرونات التي تم تسليمها حصلت على تعديلات تسمح لها بنقل حمولات أكبر مقارنة بدرونات Hortensia السابقة.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش الروسي من المفترض أن يحصل على 500 طائرة مسيرة مطورة من فئة " Hortensia 10" في شهر ديسمبر 2023.