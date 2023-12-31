الجيزة: تطوير ورفع كفاءة شارع عمرو بن العاص الرئيسى بفيصل ومتفرعاته

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن تنفيذ مخطط لتطوير ورفع كفاءة شارع عمرو بن العاص بنطاق منطقة فيصل، وذلك فى إطار جهود تحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضارى لمحيط محور عمرو بن العاص الجديد، والذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

وأوضحت المحافظة، أن المخطط يستهدف تطوير الشارع بطول 2 كم وعرض حوالى 20 متر، بالإضافة إلى رصف ورفع كفاءة وتطوير ودعم متفرعات الشارع بالانترلوك، بما يحقق نقلة حضارية كبيرة لذلك القطاع بالكامل.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المخطط يشمل رصف وتطوير وربط عدداً من الشوارع العرضية الحيوية مع شارع عمرو بن العاص، للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة التنقل.