وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن القارب كان يعتزم التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف البيان أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات اللازمة قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة المغربي وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.