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أنقذت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية، كانت تقوم بدورية بحرية بالمحيط الأطلسي، السبت، على بُعد 90 كيلومترا من الميناء العسكري الدخيلة، قاربا على متنه 44 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية، ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم قاصران.