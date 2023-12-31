الألعاب النارية تضيء سماء تايلاند وإندونيسيا احتفالا بالعام الجديد 2024.. فيديو

استقبلت مدينة بانكوك، عاصمة تايلاند، العام الجديد 2024، وسط أجواء احتفالية اجتاحت أرجاء البلد الآسيوى، حيث امتلأت سماء تايلاند بالألعاب النارية، والعروض المبهرة، التى خطفت أنظار الجميع احتفالات بالعام الجديد.

هذا واستقبلت نيوزيلندا وأستراليا وإندونيسيا وفيتنام العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023، علما بأن نيوزيلندا وأستراليا يعتبران من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.

ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما جرت العادة.

هذا وبدأت السنة الجديدة فى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني.