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الأرصاد الجوية: تكاثر للسحب الممطرة على الإسكندرية وبلطيم ودمياط

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:20 ص
الأرصاد الجوية: تكاثر للسحب الممطرة على الإسكندرية وبلطيم ودمياط حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (الإسكندرية - بلطيم -دمياط - بورسعيد ) ومناطق متفرفة من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  على فترات متقطعة .
 
ويشهد اليوم الأحد،  شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 






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