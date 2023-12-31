اعترافات لص السيارات بالأميرية: بسرقها بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه ب سرقة سيارات المواطنين فى منطقة الأميرية بأسلوب المفتاح المصطنع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، واعترف بارتكابه واقعة سرقة ميكروباص من أمام أحد المنازل في منطقة الأميرية ، بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطه أثناء قيادته السيارة ، لافتا إلى تنفيذه في عمليات السرقة فى الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة بالشوارع.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.