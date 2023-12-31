اعترافات لصوص الدراجات النارية فى أكتوبر: نفذنا 12 واقعة بطريقة كسر الجادون

كتب سليم على

أدلى تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بنطاق دوائر (قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم).

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 12 واقعة سرقة بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية"، كما تم ضبط بحوزة اثنين منهم "فرد محلى وطلقتين" يستخدمونه فى الدفاع عن أنفسهم.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.