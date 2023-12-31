اليوم السابع
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إقبال مواطني البحيرة على الأندية للاحتفال بأعياد رأس السنة.. صور

الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:55 م
إقبال مواطني البحيرة على الأندية للاحتفال بأعياد رأس السنة.. صور احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية
البحيرة- ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، احتفالات بعيد رأس السنة الميلادية، وسط أجواء من البهجة والسرور رغم برودة الطقس، وتوافد الأهالى على الكافيهات والأندية الاجتماعية خاصة نادى ألعاب دمنهور، أقدم الأندية بالبحيرة التى زينت جدرانها بمجسمات بابا نويل والورود الحمراء وبثت الأغانى الشعبية المبهجة وذلك الاحتفال بعيد الكريسماس.  

وفى هذا السياق أعلنت محافظة البحيرة، رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة، وكثف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس تزامنًا مع عيد رأس السنة وعيد الميلاد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات  اللازمة لتأمين احتفال المواطنين.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بالتنسيق مع الجهات المختصة على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة والمطاعم للتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المعروضة واللحوم مذبوحة داخل المجازر الحكومية.

كما وجهت القيادات التنفيذية بتوفير كافة السلع التموينية والسلع البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وشددت محافظة البحيرة، على رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك تكثيف الحملات المرورية على مدار الساعة بالشوارع الداخلية وبالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي وطريق المحور.

 

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (1)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (1)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (2)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (2)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (3)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (3)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (4)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (4)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (5)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (5)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (6)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (6)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (7)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (7)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (8)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (8)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (9)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (9)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (10)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (10)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (11)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (11)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (12)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (12)

احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (13)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (13)

 

 







كريسماس

محافظة البحيرة

رأس السنة

نادى دمنهور

احتفالات البحيرة




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