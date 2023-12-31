إقبال مواطني البحيرة على الأندية للاحتفال بأعياد رأس السنة.. صور

وفى هذا السياق أعلنت محافظة البحيرة، رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة، وكثف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس تزامنًا مع عيد رأس السنة وعيد الميلاد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين احتفال المواطنين.
كما وجهت القيادات التنفيذية بتوفير كافة السلع التموينية والسلع البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.
وشددت محافظة البحيرة، على رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك تكثيف الحملات المرورية على مدار الساعة بالشوارع الداخلية وبالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي وطريق المحور.
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (1)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (2)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (3)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (4)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (5)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (6)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (7)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (8)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (9)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (10)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (11)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (12)
احتفالات الأهالى براس السنة الميلادية (13)
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