إقبال مواطني البحيرة على الأندية للاحتفال بأعياد رأس السنة.. صور

وفى هذا السياق أعلنت محافظة البحيرة، رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة لاستقبال أعياد رأس السنة، وكثف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى خاصة في محيط الكنائس تزامنًا مع عيد رأس السنة وعيد الميلاد، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين احتفال المواطنين.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بالتنسيق مع الجهات المختصة على الأسواق والمخابز ومحلات الجزارة والمطاعم للتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المعروضة واللحوم مذبوحة داخل المجازر الحكومية.

كما وجهت القيادات التنفيذية بتوفير كافة السلع التموينية والسلع البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وشددت محافظة البحيرة، على رفع درجة الإستعدادات القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ مع توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك تكثيف الحملات المرورية على مدار الساعة بالشوارع الداخلية وبالطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي وطريق المحور.