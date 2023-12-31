اليوم السابع
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إطلاق 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين عبر الشاشات الإلكترونية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:13 م
إطلاق 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين عبر الشاشات الإلكترونية رسائل توعية للمعتمرين
إيمان حنا

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بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة، (5.720.064) رسالة توعوية وإرشادية من خلال الشاشات الإلكترونية بمصليات المنطقة المركزية؛ لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بأكثر من عشر لغات، حيث استفاد من الرسائل (2.025.000) منذ بدء موسم العمرة للعام الحالي، وفق "سبق" .
 
ويتضمن محتوى الرسائل إيضاح مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.
 
وأشاد عدد من المعتمرين والزوار بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح وإسهاماتها في توعية وإرشاد المعتمرين من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء.
 
 






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