إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك بإحدى الترع فى الدقهلية

أصيب 4 أشخاص حادث في انقلاب توك توك داخل إحدى الترع على طريق السنبلاوين المنصورة، في محافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب توكتوك داخل إحدي الترع على طريق السنبلاوين المنصورة، بين قريتي طنبارة وشبرا قبالة، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال مقود القيادة في يد السائق، وأسفر عن إصابة كل من: هالة جمعة عطية، 38 عامًا، وعبير جمال حسن، 42 عامًا، وسماح علي البيومي، 40 عامًا، وحسن شاكر جبر، 50 عامًا، مقيمين جميعهم بالسنبلاوين.

وتم انتشال التوكتوك بمعرفة الأهالي، ونقل المصابين لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات