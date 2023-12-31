إحباط ترويج 50 كيلو حشيش بالشرقية قبل احتفالات رأس السنة

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 50 كيلو حشيش و3 كيلو هيروين، على عملائه فى احتفالات رأس السنة.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام أحد الأشخاص مقيم نطاق مركز أبو كبير، بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبعد إذن النيابة العامة ضبط بحوزة المتهم 500 طربة حشيش وزنت 50 كيلو جراما، وكمية لمخدر الهيروين تزن 3 كيلو، كان المتهم يعدها لتوزيعها على عملائه فى احتفالات رأس السنة، كما ضبط بحوزته بندقية آلية و15 طلقة آلية لذات العيار، ومبلغ مالى، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.