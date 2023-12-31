اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص إثر هجوم عسكرى روسى على مدينة خاركيف

الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:00 ص
أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص إثر هجوم عسكرى روسى على مدينة خاركيف أوكرانيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، إن 8 أشخاص أصيبوا إثر الهجوم العسكري الروسي على المدينة.
 
وأضاف سينيهوبوف، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء "يوكراينفورم"، أنه "حتى الآن، يقدم المسعفون المساعدة للأشخاص الثمانية الذين تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن نصف عدد المصابين في حالة صحية غير خطيرة.
 
وأوضح أن الهجمات الروسية أثرت على منشأة صحية ومجمعات سكنية ومتاجر ومركبات نقل،لكن جميع الخدمات تعمل في المنطقة التي تعرض لها الهجوم.






اوكرانيا

الحرب الروسية

الحرب فى اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة