كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، والتي تسجل استقرار لليوم الثاني على التوالي، وسجل سعر الطماطم 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس 6 إلى 11جنيها بتراجع 3 جنيهات وتحرك سعر البصل 11 إلى 22 جنيها في سوق الجملة والكوسة 8 إلى 15 جنيها والجزر 3 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الحامى 5 إلى 9 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

وبلغ سعر الملوخية من سعر 8 إلى 10 جنيهات والخيار البلدى من 6 إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 22 إلى 26 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات والثوم 40 إلى 70 جنيها.