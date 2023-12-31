اليوم السابع
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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

الأحد، 31 ديسمبر 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 خضروات -صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، والتي تسجل استقرار لليوم الثاني على التوالي، وسجل سعر الطماطم 3 إلى 6 جنيهات والبطاطس 6 إلى 11جنيها بتراجع 3 جنيهات وتحرك سعر البصل 11 إلى 22 جنيها في سوق الجملة  والكوسة 8 إلى 15 جنيها والجزر 3  إلى 4 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة تراوح بين 5 إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين والباذنجان البلدى 3 إلى 5 جنيهات والباذنجان الرومي 2 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى 7 إلى 11 جنيها والفلفل الحامى 5 إلى 9 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
وبلغ سعر الملوخية من سعر 8 إلى 10 جنيهات والخيار البلدى من 6  إلى 11 جنيها والبامية من 40 إلى 45 جنيها والبسلة من 22 إلى 26 جنيها والسبانخ 6 إلى 9 جنيهات والثوم 40 إلى 70 جنيها.
 
 
 






الخضروات

أسعار الخضار

أسعار الخضار والفواكه

اسعار الخضروات والفواكه




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