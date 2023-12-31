أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31 - 12 - 2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 31-12-2023.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للمحاصيل الزراعية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والإسماعيلية مصر للدواجن، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، آخر جلسات عام 2023، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 950.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.41%، والعرب على 3.43%، واستحوذت المؤسسات على 20.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 24.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 141 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 152.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1497 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 12.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.09%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.165 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 35.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.39%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 14.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.25%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.42%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.465 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 1.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 31.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.83%.