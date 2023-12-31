أدوية السكر أحدث اتجاهات علاج مرضى هبوط عضلة القلب

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور أحمد الجمل، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بمعهد القلب، إن أدوية السكر هى أحدث اتجاهات علاج مرضى هبوط عضلة القلب.

وأوضح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هبوط عضلة القلب أو اعتلال عضلة القلب من الأمراض الشائعة التى تصيب مريض القلب نتيجة الاصابة بالعديد من أمراض القلب مثل قصور الشرايين التاجية والذبحات الصدرية وضيق وارتجاع الصمامات القلبية، وهو ما يتسبب فى هبوط عضلة القلب وصعوبة ضخ الدم من القلب إلى باقى أجزاء الجسم.

وتابع أنه رغم صعوبة العلاج التام في مثل هذه الحالة وصعوبة استرجاع كفاءة عضلة القلب إلى وضعها السليم إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة كبيرة من أدوية السكر تساعد بشكل كبير علي تحسين كفاءة عضلة القلب الانقباضي والانبساطية.

وأضاف: "تعتبر هذه الأدوية بمثابة طوق النجاة لمرضى القلب نظرًا لما تقدمه من تقدم كبير في الحالة المرضية وبدون وجود أعراض جانبية تذكر ما ساعد الأطباء علي وصف مثل هذه الأدوية لمرضي هبوط عضلة القلب بغض النظر عن كون المريض لديه داء السكري من عدمه."

وتابع أنه أدوية السكر فى روشتة مريض القلب ضرورية وهى من الأسلحة الجديدة التي أثبت العلم بالدارسات أنها تعتبر واحدة من الآمال الجديدة لعلاج هبوط عضلة القلب."

جدير بالذكر أن هبوط القلب قد يسبب عدد من الأعراض منها انقطاع النفس أثناء ممارسة النشاط أو عند الراحة وانتفاخ البطن وسرعة ضربات القلب والشعور بعدم الراحة وضغط فى الصدر ، وذلك بحسب موقع " مايو كلينيك" الأمريكي.