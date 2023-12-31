آية "الكرسي" آخر ما قرأ.. وفاة أقدم مُحفِّظ للقرآن الكريم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رحل الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، أحد أقدم مُحفِّظي القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ ، والذي عن عُمر ناهز الـ90 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، وذلك بعد خدمة كتاب الله لأكثر من 80 عاماً.

وقال الشيخ عصام شوقي عبد العاطي نصر، مدير عام منطقة وعظ الجيزة سابقاً، إنّ والده الشيخ شوقي عبد العاطي نصر، مواليد عام 1933 بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم عمل مُحفظاً للقرآن الكريم بالأزهر الشريف، وكرس حياته لتحفيظ أبناء قريته القرآن الكريم، فكان يقضي كل وقته في المسجد لتلاوة القرآن الكريم وتحفيظه، وكان يتردد عليه الحفظة من كل محافظات الجمهورية لقراءة القرآن عليه حتي يُصحح لهم.

وأوضح «نصر»، أنّ الشيخ الراحل كان له دور كبير على مدى سنوات طويلة في تحفيظ أطفال وشباب قرية خاطر بمركز بيلا القرآن الكريم، وغرس القيم والمبادئ الحميدة في نفوسهم، وكان يُعد من أقدم مُحفظي القرآن الكريم على مستوى محافظة كفر الشيخ إنما لم يكُن على مستوي الجمهورية، لافتاً أنّه توفي بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، وكان آخر ما قرأ من القرآن الكريم قبل رحيله مباشرةً آية «الكرسي»، داعياً الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم كل محبيه الصبر والسلوان.

وأكد أحمد عبد الجواد، مُعلم، وأحد تلاميذ الشيخ الراحل، أنّ الشيخ شوقي نصر كان من المُحفظين الرواد الذين قلّما أنّ يجود الزمان بمثلهم، مضيفاً: «توفي اليوم علم من أعلام القرآن ومُعلم كبير، أول من بدأت بتقويم اعوجاج لساني عنده ومُعلم أهل القرآن في مصر شيخي شوقي نصر، ففي رحمة الله، وجزاه الله عنّا وعن الإسلام خيراً».