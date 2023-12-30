7 أطعمة ومشروبات لعلاج الصداع خلال فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

مع حلول فصل الشتاء، تزداد احتمالية الإصابة بالصداع الناجم عن عوامل مختلفة مثل الطقس البارد أو الجفاف أو مشاكل الجيوب الأنفية، لذلك نقدم لك فيما يلى حسب موقع "onlymyhealth"، بدلاً من اللجوء إلى العلاجات الدوائية، فكر في اللجوء إلى المطبخ للحصول على حلول طبيعية ومريحة.

فيما يلي بعض الأطعمة المغذية للمساعدة في التخلص من الصداع خلال فصل الشتاء.

1. شاي الأعشاب الدافئ شرب شاي الأعشاب الدافئ يمكن أن يوفر راحة مهدئة، ويمكن أن يساعد شاي النعناع أو شاي الزنجبيل أو شاي البابونج، المعروفين بخصائصهم المضادة للالتهابات، على استرخاء العضلات المتوترة وتخفيف الانزعاج الناتج عن الصداع. 2. الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في استرخاء الأوعية الدموية والعضلات، مما قد يكون مفيدًا في الوقاية من الصداع وتخفيفه. أدخل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل اللوز والسبانخ وبذور اليقطين والشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي. 3. الأسماك الدهنية الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، فقد يساعد تضمين هذه العناصر في نظامك الغذائي في تقليل شدة الصداع.

4. الحمضيات يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، مفيدة في مكافحة نزلات البرد الشتوية والصداع المرتبط بالجيوب الأنفية.